1 Verkokelte Lastwagenanhänger zeugen davon, wie sehr die Flammen gewütet haben. Foto: Reich

Nach dem verheerenden Brand einer Reifenhalle in Gammertingen haben die Behörden jede Menge zu tun. Sind etwa die Grundstücke belastet?















Gammertingen - Die Luft riecht nach wie vor nach Rauch und verbranntem Gummi. Arbeiter eilen über den Platz, im Hintergrund reihen sich Feuerwehrautos. Ausgebrannte Lastwagenanhänger stehen verloren neben angekokelten Paletten.

Auch mehrere Tage nach dem verheerenden Brand beim Reifen-Großhändler Göggel in Gammertingen (Kreis Sigmaringen) dominieren die Folgen des Feuers das Geschehen vor Ort.

Noch gibt es viele Fragezeichen. So ist weiterhin unklar, ob das Feuerwerk, das Unternehmenschef Bruno Göggel anlässlich seiner Hochzeit am Samstagabend von einem professionellen Pyrotechniker hat abbrennen lassen, die alleinige Brandursache ist. Noch nicht einzuschätzen ist die Schadenhöhe, die das Flammeninferno verursacht hat. Von einer zweistelligen Millionensumme ist die Rede.

Unklar ist auch, ob die in Brand geratenen Autoreifen die Luft um das Lager vergiftetet haben – ein Umstand, der vor allem die unmittelbaren Anwohner sorgt, wie auch in mehreren Schreiben an unsere Zeitung zum Ausdruck kommt. Die Behörden haben entsprechende Proben aus Luft und Boden genommen und werten momentan aus, ob eine Gefahr für die Menschen oder die Natur besteht.

Wie sehr sind Grundstücke belastet?

Konkret interessiert die Nachbarn, wie sehr ihre Grundstücke belastet sind, ob sie ihren Salat unbedenklich ernten und essen können. "Aber solche Untersuchungen gehen nicht von heute auf morgen", sagt Fabian Oswald vom Sigmaringer Landratsamt, das als untere Umweltschutzbehörde für solche Fälle zuständig ist.

Nach dem Brand wurden durch das Landratsamts Rußpartikel, die im Umkreis der Unglücksstelle niedergegangen waren, sichergestellt, um sie auf ihren Schadstoffgehalt hin analysieren zu lassen. Solche Proben wurden auch in den angrenzenden Kommunen Neufra und Hettingen genommen, wie Adrian Schiefer, Leiter des Dezernats Bau und Umwelt, auf Anfrage mitteilte.

Klar ist laut Bruno Göggel jedoch, dass die Geschäfte trotz des Brandes weiterlaufen, schließlich sei nur eine von acht Lagerhallen dem Feuer zum Opfer gefallen.

