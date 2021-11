Brand auf Toilette Schule in Villingen muss evakuiert werden - Kripo ermittelt

Ein Brand in der Bertholdschule in Villingen hat am Dienstagvormittag für Aufregung gesorgt. Das Feuer war auf der Toilette ausgebrochen, Rauch zog durch das Schulgebäude. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung – auch schon am Montag war es zu einem Vorfall gekommen.