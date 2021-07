Schreinerei samt Wohnhaus in Flammen

Brand auf Priorberg in Horb

5 Eine Schreierei auf dem Priorberg in Horb-Dettingen steht in Flammen. Foto: Wagner

Großaufgebot der Feuerwehr muss auf den "Hausberg" von Dettingen ausrücken. Die schwierige Wasserversorgung ist eine große Herausforderung.

Horb-Dettingen - Großeinsatz auf dem Priorberg am Donnerstagabend: Die Freiwillige Feuerwehr (FFW) der Stadt Horb musste zu einem Brand auf dem Priorberg in Dettingen ausrücken. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Schreinerei samt Wohngebäude bereits in Vollbrand. Die Rauchwolke war sogar von der Sulzer Schillerhöhe aus zu erkennen.

Neben der FFW-Horb Stadt wurden auch die FFW-Abteilungen aus Dettingen, dem Dießener Tal und die Führungsgruppe Horb-Empfingen-Eutingen alarmiert. Zur weiteren Verstärkung wurden auch die Feuerwehren aus Glatt und Dürrenmettstetten angefordert, da auf dem Priorberg die Wasserentnahmemöglichkeiten stark begrenzt sind. Die Feuerwehr ließ vor Ort großräumig absperren, damit kein Gaffer-Verkehr entstehen kann.

Niemand verletzt

Neben Oberbürgermeister Peter Rosenberger und Bürgermeister Ralph Zimmermann war auch Kreisbrandmeister Frank Jahraus am Einsatzort anwesend. Die Feuerwehr war mit 16 Fahrzeugen und circa 70 Feuerwehrleuten im Einsatz. Für die medizinische Notversorgung waren ein Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug, der DRK-Ortsverein Empfingen sowie der DRK-Kreisverband mit Kreisbereitschaftsleiterin Gisela Lobmiller zugegen. Bei dem Einsatz wurden laut Aussagen der Feuerwehr vor Ort keine verletzten Personen festgestellt.