Brand auf der Autobahn: Auto brennt auf A 98 bei Rheinfelden aus

1 Die Polizei ermittelt. Foto: Ein Fahrzeug ist vor dem Herrschaftsbucktunnel in Brand geraten und wurde ein Raub der Flammen.







Ein Auto ist auf der A 98 kurz vor dem Herrschaftsbucktunnel in Brand geraten und völlig ausgebrannt, berichtet die Polizei. Der Fahrer war in Richtung Anschlussstelle Rheinfelden-Ost unterwegs und hielt wegen einer Warnmeldung auf dem Display kurz vor dem Herrschaftsbucktunnel auf dem Seitenstreifen an. Beim Verlassen des Fahrzeugs bemerkte er Flammen am Unterboden. Eine vorbeikommende Streife der Bundespolizei unternahm erste Löschversuche. Schlussendlich konnte die Feuerwehr den Brand löschen. Das Auto brannte komplett aus. Es wurde niemand verletzt. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden, heißt es von Seiten der Polizei. Wegen der Löscharbeiten und der Bergung des Fahrzeugs war der Streckenabschnitt bis kurz vor 18 Uhr komplett gesperrt, es kam zu Behinderungen. Es war auch die Autobahnmeisterei im Einsatz.