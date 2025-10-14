Brand auf der A 18 bei Münchenstein: Auto steht in Flammen

1 Die Feuerwehr brachte den Brand rasch unter Kontrolle. Foto: Polizei Basel-Landschaft Auf der Autobahn 18 bei Münchenstein ist am Montag kurz nach 23.15 Uhr ein Auto in Flammen aufgegangen. Wie die Polizei mitteilt, wurde niemand verletzt.







Auf der Autobahn 18 bei Münchenstein in Fahrtrichtung Delémont ist am Montag kurz nach 23.15 Uhr ein Auto in Flammen aufgegangen. Wie die Basellandschaftliche Kantonspolizei mitteilt, wurde bei dem Brand niemand verletzt. Der Mitteilung zufolge stand der blaue VW beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits in Vollbrand. Die Stützpunktfeuerwehr Muttenz konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen und löschen. Die Ursache für das Feuer ist laut Polizei noch nicht restlos geklärt, eine technische Ursache stehe aber im Vordergrund. Die A 18 musste für die Dauer der Löscharbeiten in Fahrtrichtung Delémont kurzzeitig komplett gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.