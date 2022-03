4 Die Wehrleute verhindern in der Einsatznacht, dass der Brand auf den Musiksaal übergreift. Foto: Zink

Da ist es dann wieder – dieses Glück im Unglück: Bei aller Aufregung um den Brand an der Zellerschule in Nagold überwiegt am Montag in der Stadt das Gefühl, noch einmal mit einem blauen Auge davongekommen zu sein. Nagolds OB Jürgen Großmann betont: "Das war ganz knapp an einer Tragödie vorbei."















Link kopiert

Nagold - Voll des Lobes ist das Stadtoberhaupt für die Arbeit der Feuerwehr. "Das war höchste Feuerwehrskunst", sagt der OB. Rund 70 Wehrleute und 20 Fahrzeuge waren am Samstag ab 2.30 Uhr mit der Brandbekämpfung beschäftigt. Das Hauptaugenmerk lag darauf, die an die brennende Überdachung angrenzenden Hauptgebäude vor dem Feuer zu schützen. Das gelang auf beiden Seiten. Sowohl die Zellerschule mit ihrem Musiktrakt und den Klassenzimmern konnte vor den Flammen gesichert werden, als auch die direkt an das abgebrannte Vordach angrenzende Stadthalle. "Die Feuerwehr hat unglaublich gute Arbeit geleistet", sagt Nagolds OB.

Hohe Brandlast

Der Dank vom OB kommt nicht von ungefähr. Seiner Meinung nach war die Gefahr eines Übergreifens der Flammen auf die Stadthalle akut. "Und das wäre eine Sache von zehn Minuten gewesen", ist Nagolds OB überzeugt, dass die Stadthalle mit ihre Holz-Dachkonstruktion innerhalb kürzester Zeit in Flammen aufgegangen wäre. Man habe dort eine hohe Brandlast. Damit schrammte Nagold womöglich ganz knapp an einem flammenden Inferno vorbei. "Das hätte uns um Jahre zurückgeworfen", verweist Großmann auf das Schulsanierungsprogramm, das man im Bereich Zellerschule und OHG in den nächsten Jahren in Angriff nehmen will. Statt mit dem Umbau der Zellerschule hätte Nagold dann erstmal eine neue Stadthalle bauen müssen.

Dank der Schulleitung

"Das Ganze hätte auch ganz anders ausgehen können", schreibt auch Konrektor Steffen Schneider auf der Homepage der Zellerschule, wo man bereits kurz nach dem Brand die Eltern und Schüler informierte. Dabei verweist Schneider darauf, dass der Schulbetrieb – selbst in den an den Brandbereich angrenzenden Räumen wie der Schulküche und dem Musiksaal – stattfinden kann. Ohne Einschränkungen. "Glücklicherweise gab es keine Verletzten, und die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Schulgebäude verhindern", stellte die Schulleitung weiter fest und bedankte sich auch bei allen Einsatzkräften.

Vorsätzliche Brandstiftung

Recht vage sind die Aussagen zur Tätersuche. "Wir wollen den Ermittlungen nicht vorgreifen", so Nagolds OB. In einer erste Mitteilung der Polizei am Samstag ging diese aber bereits von "vorsätzlicher Brandstiftung" aus. So entstand das Feuer wohl in mehreren Müllcontainern, in denen sich der Brand unabhängig voneinander entwickelte. Es gab also unterschiedliche Orte, wo der Brand ausbrach – ein deutlicher Hinweis auf Brandstiftung. Die finanziellen Folgen: Rund 250 000 Euro Schaden hinterlässt das Feuer. Hinweise nimmt die Polizei in Pforzheim entgegen: Telefon 07231/1864444.

Mehr Überwachung

Auch Nagolds OB hofft auf entscheidende Hinweise, und geht davon aus, dass vor oder auch nach dem Brand bestimmt Auffälliges wahrgenommen wurde. Eine der Lehren aus dem Brand könnte eine verstärkte oder andere Form der Überwachung sein. In "solchen dunklen Ecken", wie es sie oft auch auf Schulhöfen gebe, würden sich leider manchmal Menschen aufhalten, die da nicht hingehörten. Für Großmann ist deshalb jetzt schon klar: "Gerade in den dunklen Ecken, da müssen wir zu einer anderen Form der Überwachung kommen. Da müssen wir drüber reden. Auch in den Schulzentren."