Kaminbrand schlägt in Lauterbach auf Fassade über

Brand am Sommerberg

3 Die Feuerwehr bekämpft unter anderem von der Drehleiter aus den Kaminbrand am Lauterbacher Sommerberg. Foto: Riesterer

Zu einem vermeintlichen Wohnungsbrand ist die Feuerwehr Lauterbach, unterstützt von den Abteilungen Schramberg mit der Drehleiter sowie Sulgen der Schramberger Feuerwehr, am Sonntag gegen 15.30 Uhr an den Lauterbacher Sommerberg ausgerückt.















Lauterbach - Zunächst war bei der Erstmeldung noch nicht klar, ob ein Wohnhaus oder Teile davon brennen, von daher waren neben der örtlichen Wehr auch die Stützpunktkräfte aus Schramberg mitalarmiert worden.

Kaminbrand

Vor Ort habe sich herausgestellt, dass es sich um einen Kaminbrand in der obersten Etage eines Mehrfamilienhauses handelt, informierte vor Ort Nigel Broghammer, stellvertretender Kommandant der Feuerwehr Lauterbach. Die Flammen hätten allerdings zu diesem Zeitpunkt bereits auf Teile der Verkleidung des Gebäudes übergeschlagen.

Keine Verletzten

Personen waren beim Eintreffen der Wehr nicht mehr in der betroffenen Wohnung beziehungsweise gerade dabei, diese zu verlassen. Verletzt wurde niemand.

In der Folge, erläuterte Kommandant Bernd Haas, habe ein Trupp Atemschutzträger im Gebäude mit einer Wärmebildkamera nach Brandnestern gesucht, während die Wehrkollegen von außen weitere Teile des Flachdachs öffneten, um ihrerseits zu prüfen, wie weit der Brand vorangeschritten war. Über die Brandursache oder Schadenshöhe konnte am Sonntag noch keine Aussage getroffen werden.

Bürgermeister vor Ort

Neben den Feuerwehren waren die Polizei und der Rettungsdienst – dieser mit dem kompletten Bereitschaftsteam aus Lauterbach mit elf Mann sowie einem zusätzlichen Fahrzeug – vor Ort, so Hans-Christian Geiß, Organisatorischen Leiter des Rettungsdiensts. Lauterbachs Bürgermeister Norbert Swoboda machte sich ebenfalls vor Ort ein Bild der Lage.

Ursache unbekannt

