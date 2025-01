Feuerwehr rettet zwei Menschen aus Wohnung in Kippenheimweiler

Brand am Silvesterabend

1 Mit mehreren Fahrzeugen waren die Wehrleute am Silvesterabend in Kippenheimweiler im Einsatz. Foto: Einsatz-Report 24

Die Feuerwehr musste am Silvesterabend nach Kippenheimweiler ausrücken, weil ein Balkonbrand in einem Mehrparteienhaus ausgebrochen und auf die dazugehörige Wohnung übergesprungen war.









Feuerwehr und Rettungsdienst wurden gegen 21 Uhr am Silvesterabend zu einem Brand in der Westendstraße nach Kippenheimweiler gerufen. Beim Eintreffen der ersten Kräfte stand ein Balkon eines Mehrfamilienhauses bereits in Vollbrand, teilt die regionale Nachrichtenagentur Einsatz-Report 24 mit.