Branchenkrise zum Trotz: Möbel Melber investiert in Winzeln 400 000 Euro in Umbau

Mitten in einer Krise der Möbelbranche baut Möbel Melber in Fluorn-Winzeln sein Küchenstudio um. Irina Melber erzählt uns, was geplant ist – und warum gerade jetzt.

Die deutsche Möbelindustrie steckt in der Krise. Der Umsatz ist mit rund 15,8 Milliarden Euro so niedrig wie seit 17 Jahren nicht mehr. Möbel Melber in Fluorn-Winzeln setzt ein positives Signal dagegen: Das Unternehmen, das es bereits seit 74 Jahren gibt, baut sein Küchenstudio komplett um – und nimmt dafür viel Geld in die Hand. Wir treffen Geschäftsführerin Irina Melber zum Gespräch.

Nachdem die Corona-Jahre für die Möbelbranche gute Jahre gewesen seien – in dieser Zeit lag der Fokus wieder stärker darauf, sich zu Hause schön einzurichten – schwächele sie nun. „Die Möbelbranche hat seit 2023 bundesweit Probleme“, bestätigt Irina Melber uns gegenüber.

Man spüre die Auswirkungen der derzeit unsicheren politischen und wirtschaftlichen Lage. Die Probleme seien konjunkturell bedingt. Die Menschen seien bei Investitionen in höherpreisige Konsumgüter zurückhaltender.

Bekenntnis zum stationären Handel und zum Standort

Dass sich der Wind auch wieder drehen wird, davon ist man in Fluorn-Winzeln überzeugt. So ist die geplante Investition von rund 400 000 Euro in den Umbau des Küchenstudios ein klares Bekenntnis zum stationären Möbelhandel – aber auch zum Standort in Winzeln. „Wir stellen uns für die Zukunft auf“, sagt Irina Melber.

Zuletzt wurde das Küchenstudio 2016 umgebaut. Alle zehn Jahre investiere man in größerem Stil in einen Umbau, um den Kunden etwas Neues zu bieten. „Wir setzen das Gebäude auf 850 Quadratmetern quasi auf den Rohbau-Zustand zurück“, erklärt Irina Melber. Elektronik, Stellwände, Sanitäres, Wegeführung: Alles wird neu gemacht und das Layout des Studios damit komplett verändert für einen echten Aha-Effekt.

Das Küchenstudio wird komplett umgestaltet. Foto: Melber

28 Küchen und sieben Bäder sind es in der aktuellen Ausstellung. Nach dem Umbau werden es 26 Küchen und vier Bäder in den „Kojen“ sein. Alles soll großzügiger gestaltet werden.

Geplant ist zudem eine innovative Showküche, in der Kunden Geräte und Installationen direkt testen können – etwa ein spezielles Armaturensystem, das kochendes Wasser auf Knopfdruck aus dem Hahn liefert, aber auch verschiedene Abzugsmöglichkeiten beispielsweise. In der Showküche finden dann auch die Kochvorführungen statt, die Möbel Melber gemeinsam mit dem „Spice Shop“ aus Waldmössingen veranstaltet.

Räumungsverkauf startet im März

Ein Räumungsverkauf für die aktuellen Musterküchen und -bäder startet am 9. März. Im Mai werde das Studio dann komplett ausgeräumt, erzählt Irina Melber. Der Umbau erfolge im Juni und Juli, so dass das neu gestaltete Studio im August besucht werden kann.

Trend geht zu Naturtönen

Der Verkauf gehe natürlich auch während der Umbauphase weiter, sagt Irina Melber. Zwei Küchen blieben ausgestellt, außerdem habe man alle Muster da. Während Anthrazit in den vergangenen Jahren angesagt war, gehe der Trend nun zu sanften Naturtönen wie Creme und Beige sowie zu Arbeitsplatten aus Stein. „Dezent und naturnah“, sagt Melber.

Und wie kann ein Möbelhaus in einer ländlichen Region die Herausforderung meistern, immer up to date zu sein? Änderungen könne man sehr schnell umsetzen, sagt Irina Melber. Mancher Trend währe aber auch deutlich länger als nur ein zwei Jahre. Betonoptik beispielsweise sei seit acht Jahren beliebt.

Live-Erlebnis ist bei Möbeln wichtig

Den Onlinehandel sieht man bei Möbel Melber übrigens nicht als Bedrohung. „In einer beratungs- und planungsintensiven Branche wie dieser ist das Live-Erlebnis einfach sehr wichtig“, erklärt Melber. Stoffe sähen live oftmals ganz anders aus als auf Fotos. Außerdem wollten die Kunden ein Sofa beispielsweise nicht nur anschauen, sondern auch anfassen und probesitzen, bevor sie ihre Entscheidung treffen.

Dabei spiele Vertrauen eine große Rolle. So setze man auf eigene Schreiner, Fachleute aus der Region, und sei als Ansprechpartner für die Kunden, die auch aus anderen Landkreisen kommen, direkt greifbar.

Fokus auf Beratung und Rundum-Service

Auch Einrichtungshäuser, die auf Selbstmontage setzen, seien keine direkte Konkurrenz. Schließlich bedienen die ein anderes Bedürfnis. Anbieter wie Möbel Melber vertreten dagegen die Idee des Rundum-Service von der Lieferung bis zur Montage.

So setzt das Möbelhaus in Winzeln auf den Mut zur Tat: Nicht abwarten und ausharren, sondern trotz der aktuellen Krisenzeiten zuversichtlich nach vorne schauen und antizyklisch zu investieren ist die Idee – in der Überzeugung, dass Beratung, Qualität und Nähe auch in unsicheren Zeiten weiter Bestand haben werden.