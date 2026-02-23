Branchenkrise zum Trotz: Möbel Melber investiert in Winzeln 400 000 Euro in Umbau

Mitten in einer Krise der Möbelbranche baut Möbel Melber in Fluorn-Winzeln sein Küchenstudio um. Irina Melber erzählt uns, was geplant ist – und warum gerade jetzt.
Die deutsche Möbelindustrie steckt in der Krise. Der Umsatz ist mit rund 15,8 Milliarden Euro so niedrig wie seit 17 Jahren nicht mehr. Möbel Melber in Fluorn-Winzeln setzt ein positives Signal dagegen: Das Unternehmen, das es bereits seit 74 Jahren gibt, baut sein Küchenstudio komplett um – und nimmt dafür viel Geld in die Hand. Wir treffen Geschäftsführerin Irina Melber zum Gespräch.