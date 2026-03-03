Branchen-Gipfel in Altensteig: Ruf nach Vertrauen und Verlässlichkeit

Der Tourismus und die Zukunft der Wirtschaft rund um Hotellerie und Gastronomie standen im Mittelpunkt eines Branchen-Gipfels bei der Firma Fritz Schlecht SHL in Altensteig.
Mit der parlamentarischen Staatssekretärin im Bundeswirtschaftsministerium Gitta Connemann (MdB), die auch Bundesvorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion ist, dem Staatssekretär im Landesministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg, Patrick Rapp (MdL) sowie dem CDU-Landtagskandidaten Carl Christian Hirsch und verschiedenen Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette diskutierten rund 80 Vertreter aus Politik, Bürgerschaft und Wirtschaft über die aktuellen Herausforderungen der Branche, heißt es in der Pressemitteilung.