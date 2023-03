Das erwartet die Besucher bei Technologie-Tagen in Loßburg

1 Die Technologie-Tage bei der Firma Arburg locken jedes Jahr zahlreiche Besucher nach Loßburg. Foto: Frey

Die traditionsreichen Technologie-Tage der Loßburger Firma Arburg stehen in diesem Jahr ganz im Zeichen des 100. Firmenjubiläums.









„Dies ist eine ganz besondere Veranstaltung für uns“, sagt Christoph Schumacher, der Bereichsleiter des Globalen Marketing. Das familiengeführte Unternehmen stehe für Nachhaltigkeit, Seriosität und Sinnhaftigkeit. Und das nicht nur im Bereich der Technologie, sondern auch was Werte, Menschen und die Firmenphilosophie betreffe.

Besonders viele ausländische Kunden seien beeindruckt von der Geschichte und der familiären Prägung des Unternehmens, sagt Schumacher. Ebenso beeindruckt seien viele professionelle Messeveranstalter, die dieses Branchen-Event immer wieder bestaunen, denn es wird komplett hausintern von den Verantwortlichen bei Arburg organisiert. „Inzwischen haben wir so viel Erfahrung, dass wir das auch gut allein hinbekommen“, betont Schumacher.

Im Jubiläumsjahr ziehen sich die Technologie-Tage über das ganze Unternehmen, vom Kunden-Center über die Montagehalle bis zum Veranstaltungscenter Arburg-Cube, in dem eine Zeitreise durch die Unternehmensgeschichte geboten wird. Gezeigt wird auch der speziell zum Jubiläum entwickelte „Allrounder 470 H“, eine Hybridmaschine mit elektrischem Antrieb und hydraulischer Spritzeinheit. Erst Anfang Februar feierte diese energiesparende Alternative zu hydraulischen Maschinen Weltpremiere.

Überhaupt habe das Thema Energieeffizienz bei den Kunden deutlich an Bedeutung gewonnen, bestätigt Schumacher. Arburg habe dazu den „Action Plan Energy“ entwickelt, mit dem die Kunden zum Beispiel ihren bestehenden Maschinenpark effizienter umrüsten können. Dabei gehe es aber nicht nur ums Energiesparen, sondern auch um Resilienz und darum, Wissen zu teilen. In der Effizienz-Arena sind die Schwerpunkte die ArburgGreenworld, hier werden Lösungen zum Ressourcenschonen aufgezeigt, und die Arburg-X-World mit dem Thema Digitalisierung.

Sparsamkeit dient als höchstes Gebot

„Denn nachhaltig zu wirtschaften, das ist fest in der DNA von Arburg verankert“, sagt Schumacher. In den Anfangsjahren des Unternehmens war der Schwarzwald Notstandsgebiet. Vieles gab es hier einfach nicht, da war Sparsamkeit das höchste Gebot. Heute werde bereits bei der Entwicklung und dem Design eines Produkts darauf geachtet, wie die Einzelbestandteile möglichst effizient wieder getrennt und entsorgt werden können.

Beim „R-Cycle“ wird ein digitaler Produktpass erstellt, der über einen QR-Code auf dem Produkt ausgelesen werden kann und dann die verwendeten Materialien anzeigt. Susanne Palm, die Bereichsleiterin für PR, zeigt eine Spritzgießmaschine, die aus biobasiertem Kunststoff Dübel spritzt, eine der Komponenten ist Rizinusöl.

Im digitalen Kundenportal stehen Apps zur Verfügung, die zum Beispiel einen Überblick über den beim Kunden eingesetzten Maschinenpark liefern. So kann der Kunde sehen, ob eine effizientere Maschine für ihn geeigneter wäre.

Mehr als 50 Ausstellungsstücke

Das Kundencenter ist im Normalfall Ausstellungsraum für die verschiedensten Maschinen, an denen die Kunden auch die Herstellung eigener Kunststoffprodukte testen können. Derzeit drängeln sich die Besucherscharen in der riesigen Halle, die an der Stirnseite das Motto des Unternehmens „Wir sind da“ zeigt. Mehr als 50 Ausstellungsstücke mit Anwendungen aus allen Branchen zeigen das Leistungsspektrum der Firma auf.

Ein eher jüngeres Kind in der Produktfamilie ist die additive Fertigung, wie der 3D-Druck in der industriellen Fertigung genannt wird. Diese Art der Herstellung eigne sich besonders für kleinere Produktionsmengen. Gegenüber der Fertigung durch eine Spritzgießmaschine werde kein Hohlkörper mehr benötigt, erklärt Palm. Für größere Produktionen, bei denen es auch um Schnelligkeit gehe, sei die konventionelle Spritzgießtechnik im Vorteil.

Eine der größten Hausmessen in der Kunststoffwelt

Technologie-Tage

Die Technologie-Tage gibt es bei Arburg seit 1999. Sie finden traditionell im März statt, starten immer mittwochs und enden samstags. Die Technologie-Tage sind im Laufe der Jahre stetig gewachsen. In diesem Jahr konnte am 8. März der 100 000. Besucher begrüßt werden. Die Gäste, darunter Kunden und interessierte Besucher, werden alle eingeladen. Etwa die Hälfte sind jedes Jahr Erstbesucher. Für Arburg ist diese Hausmesse – übrigens eine der größten in der Kunststoffwelt – ein wichtiges Marketinginstrument. Es dient der Kundenbindung und der Netzwerkpflege, bietet die Möglichkeit, Innovationen zu präsentieren.