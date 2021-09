2 Als die letzten Baumaßnahmen fast abgeschlossen sind: ein Blick vom Festivalgelände auf den aufgehübschten Eingang, in dem auch die Technik verbaut ist. Foto: Müller

Die Bräunlinger Familie Scherzinger um Clemens und Sylvia sowie Tochter Anika hat sich einen lang gehegten Traum erfüllt – im Großformat. Die Unternehmerfamilie Scherzinger aus Bräunlingen will in Aach an alte Festivalzeiten anknüpfen.















Bräunlingen - Womit? Sie wollten sich eigene Flächen zulegen. Und sind nun fündig geworden. Aber eine einfache Fläche ist es nicht geworden, sondern vielmehr der ganze Natursportpark in Aach, den sie gekauft haben – ein 16 Hektar umfassendes Areal, respektive 160 000 Quadratmeter, was mehr als 20 Fußballfeldern entspricht.

Schon lange ist die Bräunlinger Unternehmerfamilie auf der Suche nach einem Ort, an welchem sie Sport und Kultur eine große Bühne bieten kann. Tochter Anika ist begeisterte Dressurreiterin, hat ihre Vierbeiner aktuell bei der Doppel-Olympiasiegern Jessica von Bredow-Werndl im bayerischen Aubenhausen stehen. Fahrttechnisch ist das mit viel Aufwand verbunden, deshalb keimte die Idee von einer Zentralisierung der Standorte auf.

Eher zufällig stieß man in Gesprächen auf das Gelände in Aach, welches seit zehn Jahren brach liegt. "Alle waren sofort begeistert von dem idyllischen Areal, schließlich fanden dort ja auch schon große Reitturniere statt", so Clemens Scherzinger. Der Familienrat tagte, und man wurde sich einig, sodass man sich für das Gelände entschied. "Doch durch die Größe des Areals haben wir uns dann auch gleichzeitig noch dazu entschieden, die Firma Mega Eventpark Aach zu gründen, denn wir wollen auf dem Areal auch Veranstaltungen stattfinden lassen."

Legendär und dementsprechend noch in Erinnerung das Jahr 2013, als zu den Konzerten von Iron Maiden, David Garrett und Peter Maffay insgesamt knapp 40 000 Besucher pilgerten, so will auch Scherzinger wieder Großveranstaltungen, teils auch auf dem Rasenplatz im Springstadion veranstalten.

Los ging es bereits am 1. September mit einem Strandkorbfestival. "Das Hygienekonzept des Strandkorb-Open-Airs, verbunden mit Urlaubsgefühl und Live-Auftritten, ist ein Erfolgskonzept in diesen etwas anderen Zeiten und wurde sogar mit dem Deutschen Tourismuspreis 2020 ausgezeichnet", erklärt Scherzinger. "Von bargeldloser Gastronomie mit Lieferung zum Strandkorb über kontaktlosen Einlass bis hin zu Desinfektionsmittel am Sitzplatz ist alles durchdacht."

Den ganzen September über bis zum 3. Oktober soll es insgesamt 14 Veranstaltungen mit namhaften Künstlern geben. "Wenn sich die Pandemie dann hoffentlich irgendwann mal wieder legt, können wir uns auch Veranstaltungen zwischen 10 000 und 15 000 Besuchern vorstellen", sagt Clemens Scherzinger. Dass auch ein regionales Reitturnier auf der Anlage stattfinden soll, versteht sich bei den Pferdefreunden aus Bräunlingen fast von selbst.

Auf dem Aacher Natursportpark gab es Anfang der 2000er-Jahre drei internationale Reitturniere, bei denen fast die gesamte Weltelite des Springreitens vertreten war: Ludger Beerbaum, Rodrigo Pessoa oder Hugo Simon. Über zwei Jahre hat Clemens Scherzinger mit seiner Familie nun auf dem Areal gewerkelt. Es musste teilweise auch schweres Gerät rangeschafft werden, um der Landschaft wieder ein Profil zu geben, denn es war nach zehn Jahren alles verwuchert und verwildert.

Die Familie Scherzinger veranstaltet derzeit mit ihrem Unternehmen ein Strandkorbfestival auf dem Gelände in Aach. Am Samstag, 25. September, tritt die Band Stahlzeit mit ihrer Rammstein-Show um 20 Uhr auf. Am Sonntag, 26. September, folgt um 18 Uhr ein Partyabend unter anderem mit Mia Julia, Lorenz Büffel, Stereoact, Michelle, Frenzy, Specktakel, Sabbotage, Jenice und DJ Christian Schall. Stefanie Heinzmann ist am 1. Oktober um 20 Uhr zu Gast, Willy Astor am 2. Oktober um 20 Uhr. Eine 90er-Party ist für 3. Oktober um 20 Uhr geplant. Im Internet: mega-eventpark-aach.de.