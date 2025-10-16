Bräunlinger Kilbig: Mit Tempo 120 über den Dächern der Stadt

Fahrgeschäfte vom Cannstatter Wasen sind bei 668. Kilbig zu erleben. Wie Kinder und Jugendliche an eine Freifahrt kommen.

Volksfeststimmung in Bräunlingen: Diesen Freitag, 17. Oktober, startet die 668. Kilbig mit der Eröffnung des Vergnügungsparks um 14 Uhr. Später am Abend geht es dann in der Stadthalle mit Musik der Band Friends weiter. Schon einige Tage im Voraus konnten Bürger in Bräunlingen die Vorbereitungen auf das große Fest beobachten. Großlaster manövrierten die Fahrgeschäfte durch die alte Zähringerstadt, und auf dem Festgelände bei der Stadthalle und Schule wurden diese nach und nach auf ihren zugeteilten Standplätzen aufgebaut.

Nach dem Motto „Mein Fest, meine Heimat“ wartet die Bräunlinger Kilbig am Wochenende vom 17. bis 20. Oktober dann auch mit einem großen Vergnügungspark auf. Neben den Buden, Lauben, Verkaufsauslagen und Ständen mit Speis und Trank bilden – wie jedes Jahr – die vielen Fahrgeschäfte einen bei den Gästen traditionell sehr beliebten Schwerpunkt im Kilbig-Geschehen. Auch in diesem Jahr möchte die Schaustellerfamilie Ralph und Barbara Vogt einen attraktiven Vergnügungspark für Groß und Klein bieten, der viel Abwechslung, Spaß und Freude bringen soll – und dessen Nutzung manchmal auch Mut erfordert.

Neben den Fahrgeschäften sind auch die traditionellen Aktivitäten des Kilbig-Programms beliebt: Beim Bierfassrollen am Sonntag zählt jede Sekunde. Foto: Dagobert Maier

Ohne Zweifel ist der Bereich zwischen Kirchstraße und Stadthalle wieder ein zentraler Anlaufpunkt des Treibens auf der Kilbig. „Wir haben auch in diesem Jahr eine tolle Besetzung für die Besucher aufgebaut“, bekräftigte Ralph Vogt zum Auftakt. Eine der größten Attraktionen ist in diesem Jahr eine Riesenschaukel, die ihre Mitfahrer bis zu 45 Meter ohne Überschlag in die Höhe bringt. Mit bis zu 120 Kilometern pro Stunde saust die Schaukel hin und her. Frühere Besucher wissen, dass diese XXL-Großschaukel vor einigen Jahren schon einmal die Mitfahrer hoch über Bräunlingen hinaustrug.

Die magische Krake hält nie still

Ein Familienfahrgeschäft mit dem Namen „Magic“, das sich wie eine Krake in verschiedene Richtungen dreht und auch in sich nie ruhig ist, steht bei der Grundschule. Beide Attraktionen waren bis vor Kurzem auf dem Cannstatter Wasen und auch bei einer Großveranstaltung in Mannheim zu erleben, bevor sie nun vier Tage lang in Bräunlingen Spaß bringen sollen. Neben drei Kinderkarussellen und dem Autoscooter steht vor der Stadthalle ein Geisterhaus zum Durchlaufen, das in die geheimnisvolle Welt der Geister entführt und unterschiedliche Illusionen weckt. Und wie jedes Jahr lädt ein Trampolin beim Rathaus vor allem die Kinder dazu ein, große Sprünge zu machen.

Obwohl der Platz in der Innenstadt beschränkt ist, schätzt Ralph Vogt vor allem den Flair des Vergnügungsparkbereiches. Am Rande der Gemeinde liegend, wäre der Zuspruch wahrscheinlich geringer. Vogt lobt das gute Miteinander mit den Vereinen und ihren Buden und Lauben, was der Kilbig einen besonderen Charakter verleihe.

Der Vergnügungspark ist ab Freitag, 14 Uhr, bis Montagabend in Betrieb. Im Rahmen einer Aktion für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre aus Bräunlingen erhalten diese einen Gutschein für eine Freifahrt mit einem Fahrgeschäft. Die Ausgabe ist jeweils um 14 Uhr vor dem Rathaus.

Kilbig-Programm

Von Freitag bis Montag

bietet die Kilbig in Bräunlingen ihren Besuchern ein vielfältiges Programm.

Freitag:

Am Freitag startet das große Feierwochenende mit der Kilbig-Party der Stadtkapelle Bräunlingen in der Bräunlinger Stadthalle. Ab 21 Uhr spielen die Friends, eine Party- und Eventband aus Süddeutschland. Das Wochenende steht dann bis einschließlich Montag ganz im Zeichen des Volksfestes und des Erntedanks.

Samstag:

Weiter geht es am Samstag ab 20 Uhr mit dem Kilbigabend und Schätzeletanz des Heimat- und Trachtenbundes Bräunlingen in der Stadthalle. Dabei werden von den Trachtenträgern Folklore und Heimattänze zu sehen und Lieder zu hören sein.

Sonntag:

Der Sonntag beginnt mit dem Festgottesdienst in der Stadtkirche zum Erntedank und der Kilbig (9.30 Uhr) sowie dem Treffpunkt Kilbig in der Stadthalle und der Automobil- und Landmaschinenausstellung. Der verkaufsoffene Sonntag sowie der Jahrmarkt und der Schätzelemarkt starten um 11 Uhr. Der Bräunlinger Kulturförderverein wird auf dem Vorplatz und in der Ökonomie das Müllerwesen lebendig in Szene setzen. Das beliebte Bierfassrollen beginnt um 15 Uhr vor der Stadtkirche in der Zähringerstraße. Viele Teams versuchen dabei, ein Bierfass möglichst schnell durch einen Parcours zu rollen.

Montag:

Der Kilbig-Montag mit Kilbig- und Schätzelemarkt beginnt um 9 Uhr mit der Auto- und Landmaschinenausstellung. Der Umzug mit den Schulkindern durch die Innenstadt startet um 14 Uhr. Anschließend stehen der Kilbig-Festakt und Brauchtumsdarbietungen auf der Festbühne an. Der Vergnügungspark lädt an allen Tagen mit vielen Fahrgeschäften ein. Die Attraktionen stehen im Bereich Kirchstraße, Grundschule und Stadthalle.