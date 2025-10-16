Bräunlinger Kilbig: Mit Tempo 120 über den Dächern der Stadt

Fahrgeschäfte vom Cannstatter Wasen sind bei 668. Kilbig zu erleben. Wie Kinder und Jugendliche an eine Freifahrt kommen.
Volksfeststimmung in Bräunlingen: Diesen Freitag, 17. Oktober, startet die 668. Kilbig mit der Eröffnung des Vergnügungsparks um 14 Uhr. Später am Abend geht es dann in der Stadthalle mit Musik der Band Friends weiter. Schon einige Tage im Voraus konnten Bürger in Bräunlingen die Vorbereitungen auf das große Fest beobachten. Großlaster manövrierten die Fahrgeschäfte durch die alte Zähringerstadt, und auf dem Festgelände bei der Stadthalle und Schule wurden diese nach und nach auf ihren zugeteilten Standplätzen aufgebaut.