3 Um in der Pandemie zumindest ein bisschen Kilbig-Gefühl aufkommen zu lassen organisieren Bräunlinger Vereine 2021 einen Herbsthock unter Corona-Auflagen. In diesem Jahr kann die Kilbig wieder wie gewohnt stattfinden. (Archivfoto) Foto: Dagobert Maier

Vier Tage Programm warten auf die Besucher bei der Bräunlinger Kilbig. Nach zwei Jahren Corona-Pause erfolgt ein Neustart. Eine Attraktion kommt vom Oktoberfest aus München.















Link kopiert

Bräunlingen - Der Herbst ist voll angekommen. Das ist nicht nur an den bunten Blättern an den Bäumen zu bemerken, sondern auch am Veranstaltungskalender. Denn: Diese Woche startet die Bräunlinger Kilbig. Und das, wie Bräunlingens Hauptamtsleiter Jürgen Bertsche sagt, ohne Einschränkungen durch Corona-Auflagen.