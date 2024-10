1 Der Waldhausener Ortsvorsteher Horst Kritzer (links) überreicht dem scheidenden Bräunlinger Hauptamtsleiter Jürgen Bertsche ein Geschenk des Ortschaftsrats. Foto: Christina Rademacher

Der Ortschaftsrat Waldhausens zollt dem scheidenden Hauptamtsleiter großen Respekt. Es sei stets ein gutes Miteinander gewesen.









Eine besondere Überraschung hatte Ortsvorsteher Horst Kritzer in der Ortschaftsratssitzung in Waldhausen für Hauptamtsleiter Jürgen Bertsche. Nach der Zustimmung zu einem Bauantrag setzte Kritzer zu einer Dankesrede auf Bertsche an, der nach 47 Jahren im Dienste der Stadt Bräunlingen in den Ruhestand geht.