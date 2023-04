1 Der 34-jährige Fabian Dillmann (links) und der 31-jährige Simon Walter aus Bräunlingen haben bereits über 100 000 Brotbackmischungen verkauft und Aussicht auf größere Aufträge aus dem Handel. Foto: Jens Froehlich

Nach Lieferproblemen sind die Gründer wieder auf Erfolgskurs – und wie. Ihre Backmischungen gehen weg wie warme Semmeln. Jetzt bringen die Bread Brothers ein neues Produkt auf den Markt.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ende 2022 haben sich Fabian Dillmann und Simon Walter, als Bread Brothers mit Brotbackmischungen selbstständig gemacht. Was ist daraus geworden? Die Nachfrage nach den neuen Bräunlinger Backmischungen war in der Startphase enorm und hatte selbst die beiden Gründer überrascht. „Wir sind regelrecht überrannt worden“, erinnern sich die beiden Gründer an den Verkaufsstart im Rahmen der Kilbig sowie im Sortiment der der ortsansässigen Metzgerei Rosenstihl.