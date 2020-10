Bräunlingen Zweite Gauchachtalbrücke ist Pilotprojekt

Diese erst mal sperrig klingende Methode hat laut dem Regierungspräsidium (RP) Freiburg zum Ziel, "die Planungssicherheit bei Bauprojekten zu erhöhen und damit eine gesteigerte Termin- und Kostensicherheit zu realisieren". Während Bauprojekte bislang üblicherweise über zweidimensionale Plänen realisiert werden, geht die BIM-Methode noch einen Schritt weiter. Mithilfe vorhandener und neue Software-Programme kann das geplante Bauwerk – in diesem Fall die zweite Gauchachtalbrücke – vollständig dreidimensional modelliert werden.

Neben den oben genannten Vorteilen können alle Beteiligten des Projekts die für ihre Arbeit notwendigen Informationen aus dem vorhandenen 3D-Modell ziehen oder wichtige Daten für andere bereitstellen.

Vor allem der FDP liegt diese Art des Planens sehr am Herzen. Vor Kurzem haben sich deshalb der Landes-Fraktionsvorsitzende, Hans-Ulrich Rülke (Pforzheim), sowie der Landtags-Abgeordnete für Rottweil und Digitalisierungssprecher, Daniel Karrais, auf den Weg in den Schwarzwald-Baar-Kreis gemacht. Bei der Besichtigung der bereits gebauten Brücke über das Gauchachtal stellt Rülke gegenüber unserer Zeitung klar: "Wenn man die Vorteile von Digitalisierung konsequent nutzen möchte, ist es unerlässlich als Vorbild voranzugehen und dies zur Chefsache zu erklären. Umso erfreulicher ist es, dass in Döggingen ein solch großes Bauprojekt, wie die zweite Gauchachtalbrücke, mit digitaler Planungsunterstützung gebaut wird und diese Anforderung auch in die Ausschreibung mitaufgenommen wurde."

BIM ist seit Jahren fester Bestandteil in vielen Studiengängen

Karrais ergänzt: "Digitalisierung kann Brücken bauen. Im übertragenen wie im realen Sinne – ganz konkret sichtbar an der Planung der zweiten Gauchachtalbrücke. Mitten in Baden-Württemberg findet sich hier ein Leuchtturmprojekt der digitalen Bauplanung."

Auch das Landes-Wirtschaftsministerium ist überzeugt von der BIM-Methode, wie aus einem Schreiben, das unserer Zeitung vorliegt, hervorgeht: Die Etablierung der Methode stelle einen wichtigen Schritt für den digitalen Transformationsprozess der Wertschöpfungskette Bau dar. Im Hause von Ministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU, Balingen) hofft man dadurch Ressourcen effizienter nutzen zu können und somit auch die generelle Skepsis von Baugegnern zu vermindern.

Schon länger ist es den Liberalen ein Dorn im Auge, dass vor allem im Bereich der Digitalisierung technisch schon sehr viel möglich ist, aber viele Fertigkeiten in der Praxis noch keine Anwendung finden – so ist es aus FDP-Kreisen zu hören. In Sachen BIM könnte das anders laufen. Dafür spricht, dass diese digitale Planungsmethode in zahlreichen Bachelor- und Master-Studiengängen der Hochschulen des Landes seit Jahren fest verankert ist. Es sieht also ganz danach aus, dass bald noch viele weitere Bauprojekte mit der BIM-Methode entstehen werden.