Bräunlingen Zwei neue Vorsitzende sichern Zukunft des Tennisclubs

"Der Tennisclub hat ein bewegtes Jahr hinter sich und nicht nur in der Jugendarbeit viel geleistet" sagte Bächle. Er erinnerte ebenfalls an das 40 Jahre Jubiläum, das gezeigt habe, dass viele langjährige Mitglieder den Verein mittragen. Er appellierte an die Mitglieder, alles dafür zu tun, um eine neue Führungsspitze zu bekommen. Dass der TC derzeit keine finanziellen Sorgen hat, bestätigte Kassierer Frank Scheu. Und Bettina Würth blickte auf das Jugendcamp 2018 mit 25 Teilnehmern und die Jugendteams zurück, zum Teil in Kooperation mit dem TC Donaueschingen. Der Dank für das große Engagement galt Toni und Karl-Heinz Straub, Uwe Schubert und Koch Bernd Joerger.