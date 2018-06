Bräunlingen. Vergeblich haben sich Unbekannte an einem Zigarettenautomaten an der Bruggener Straße zu schaffen gemacht. Sie hatten versucht, den Automaten mit einem Hebelwerkzeug aufzustemmen. Die Verriegelung des Automaten hielt dem Aufbruchversuch stand, der Automat wurde beschädigt, wie die Polizei mitteilt Die Täter suchten ohne Beute und Tatwerkzeug das Weite. Festgestellt wurde der Aufbruchsversuch am Sonntagabend, Hinweise zur Tat nimmt das Polizeirevier Donaueschingen unter der Telefonnummer 0771/83 78 30 entgegen.