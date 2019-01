Bräunlingen Zigarette in Plumpsklo entfacht Feuer

Die Naturtoilette war allerdings schon ziemlich ausgetrocknet. Dabei entstand ein Schwelbrand, der sich allmählich im Haus nach oben fraß.

Die beiden Hausbewohner konnten das Gebäude unbeschadet verlassen. Die Ruine wurde später abgerissen und das Grundstück verkauft. Heute steht dort ein Einfamilienhaus. Lothar Mantel verstarb vor einigen Jahren im Pflegeheim in Hüfingen, seine Frau war wenige Jahre nach dem Feuer bei einem Autounfall ums Leben gekommen.

Insgesamt fünf Gebäude in Unterbränd fielen seit dem Zweiten Weltkrieg einem Feuer zum Opfer. Am 3. Dezember 1946 brannte der Hof von Ernst Bürer in der heutigen Buckbergstraße nieder, er wurde später in der Hirschmoosstraße neu errichtet. Das Anwesen Johann Müller in der Kapellenstraße wurde nach dem Brand vom 23. Januar 1949 nebenan in der Mühlenstraße wieder aufgebaut. Der Hof von Elsa Scholl brannte am 5. Mai 1953 ab. Um ein Haar hätte das neu errichtete Gebäude dann am 14. März 1965 beim Brand der benachbarten Schreinerei Anton Mantel wieder Feuer gefangen. Doch das konnte die Unterbränder Feuerwehr verhindern. Vom Anwesen Mantel indes blieben nur rauchende Trümmer.