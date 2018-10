Bräunlingen Zeitreise führt in altes alemannisches Dorf

Bräunlingen. Der Kulturförderverein Bräunlingen unternahm seinen Jahresausflug mit dem Ziel im Landkreis Emmendingen. In dem kleinen, von Idealisten und Praktikern erbauten alemannischen Dorf in Vörstetten erzählten der Begründer sowie der wissenschaftliche Leiter voller Temperament und Herzblut vieles vom Dorf und aus der früheren Zeit. Wohnhütten, Getreidespeicher, Werkstätten, die Lehmgrube, Kräutergarten und alles, was dazu gehörte, wurden nahezu originalgetreu mit Naturmaterialien nachgebaut.