Bräunlingen Zaungäste scharf auf neuen Rasen

Eigentlich habe man vorgehabt, mit dem Kunstrasenplatz etwa zehn Meter weiter in Richtung der Firma Dynacast zu rücken, aber der hohe Grundwasserspiegel hat diesem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung gemacht. "Daher müssen wir die vorhandene Dränage verwenden", sagt Gemeinder. Für die zahlreichen Jugendspieler soll eine Lücke im Wall auf der Anlage geschaffen werden, sodass sie nicht gezwungen seien, über die doch regelmäßig befahrene Straße vor dem Stadion zu gehen.

"Um hier eine passende Lösung zu finden haben wir mit dem Motor-Sport-Club Bräunlingen und mit der Stadt Gespräche geführt", so Gemeinder. Der Austausch zwischen Stadt und Vereinen sei entsprechend kontrolliert worden.

Der hintere Teil des Stadions leuchtet bereits in prächtigem Grün. In nicht ganz drei Wochen habe die zuständige Firma die Tiefbauarbeiten erledigt, jetzt kümmere sich eine Spezialfirma um den Kunstrasen. Im Oktober werde schließlich noch der Umrandungsweg gepflastert, außerdem komme ein Zaun um die Anlage. Das übernehme der Verein dann wieder in Eigenleistung.

Für den Nachwuchs entstehe zudem ein Kleinspielfeld, der mit altersgerechten Materialien, etwa der Größe angepassten Toren ausgestattet werde. Die zuständige Firma kümmere sich noch etwa fünf bis sechs Mal um die notwendige Platzpflege, dann werde er an den Verein übergeben. "Dieses Jahr wollen wir noch nicht drauf. Er soll erstmal ausgesät und gepflegt werden", erklärt der FC-Chef.

Der Paule-Wäldle-Platz werde übrigens auch weiterhin gebraucht: "Im November sind viele Mannschaften hier, zudem soll bei Minusgraden nicht auf dem Kunstrasen gespielt werden, empfiehlt der Hersteller." Bei anderen Plätzen werde zwar auch noch bei Minus 14 Grad gespielt, die Empfehlung laute jedoch anders.

Platz ist einer der modernsten in der Region

Der Bräunlinger Kunstrasenplatz gehört zu den modernsten in der Region. Er ist ein sogenannter Mischplatz, besitzt gekräuseltes und glattes Haar. Zwischen die Halme komme dann noch eine Sand- und Granulatmischung für die Stabilität. Das Material bestehe zu gleichen Teilen aus Hanf und einem Polymer. Das sei zwar ein höherer Kostenfaktor, aber umwelt- und gesundheitstechnisch die bessere Wahl: "Das ist es uns wert", sagt Gemeinder. Wer früher mal auf einem Kunstrasen gespielt habe, erinnere sich auch noch an die offenen Knie – auch das sei bei den modernen Anlagen kein Problem mehr. Eine Laufwegeverdichtung finde hier außerdem nicht mehr statt: "Die Schottertragschicht ist in dieser Hinsicht besser für den Platz", sagte Alexander Misok, stellvertretender Bauamtsleiter.

Wie gestaltet sich die Pflege des neuen Rasens? Spieler sollten nicht mit Eisenstollen auf das Feld, ansonsten gebe es keine Probleme. Jede zweite Woche müsse der Platz entsprechend abgebürstet werden.

In gewissen Abständen gehöre auch die Reinigung des Granulats dazu: "Sand und Granulat werden dabei mit einem Sauger angezogen, gewaschen und wieder aufgebracht", so Gemeinder. Bei ordentlicher Pflege erreiche der Platz dann sicher eine Halbwertszeit von rund 30 Jahren. Sollten Stellen im Rasen kaputt gehen, so könne man sie rausschneiden und ersetzen.

Lob für den Einsatz gab es auch von Bürgermeister Micha Bächle: "Dieses Engagement und der Einsatz sind auch eine große Aufwertung unserer Stadt. Es ist wichtig, dass wir alles in gegenseitigem Einvernehmen klären konnten."