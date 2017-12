Bräunlingen Zähringer großes Thema 2018

Der Rückblick auf die Zähringerzeit von Bräunlingen beginnt am Sonntag, 4. März, wenn ein Film mit dem Titel "Zähringer" vom Verein "Zähringerzentrum" in St. Peter gezeigt wird. Darin sind viele Infos über die Stationen, Landschaften und die Zähringertradition aus verschiedenen Blickwinkeln enthalten. Hans-Otto Mühleisen berichtet in seinem Vortrag am Sonntag, 6. Mai, über das Thema "Zähringer Erinnerungen in der vormaligen Abtei St. Peter im Schwarzwald".

Neue Forschungen und zum Teil überraschende Erkenntnisse zum Gründungstag von Bräunlingen im Jahre 1203 können Interessierte aus dem achten Band der Bräunlinger Schriftenreihe entnehmen, der am Samstag, 3. Februar, erstmals vorgestellt wird. Das Werk beschäftigt sich auch mit der Bräunlinger Geschichte, zu der die Zähringer dazu gehören.

Sehr interessante Kunstwerke aus unterschiedlichen Materialien sind 2018 im Kelnhof zu sehen. So stellen Rita und Ernst Tritschler aus Bubenbach im Rahmen der "Quellregion Donau" (3. Juni bis 1. Juli) viele Skulpturen aus Holz und Stein aus. Wie sorbische Ostereier mit der traditionellen Wachsreservetechnik hergestellt werden, zeigt Birgit Geske am Sonntag, 25. März. Leckerbissen gibt es ab 2. Dezember zu bewundern, wenn die Ausstellung "Vom Kochen, Backen und Essen" Aspekte der Essenskulturgeschichte der heimischen Küche zeigt.