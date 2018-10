Bräunlingen XXL-Schaukel erreicht Flughöhe von 45 Metern

Die Wege, die Rummelplatz-Besucher nach einer solchen Erfahrung nehmen, besonders, wenn es die erste dieser Art war, sind ganz unterschiedlich. Manch einer verweigert sich den rasanten Adrenalin-Lieferanten auf Lebenszeit. Da kommt dann auch nicht mal das traditionelle Kettenkarussell in Frage. Andere entdecken darin einen Spaß sondergleichen und begeben sich auf die Suche nach immer höheren und schnelleren Extremen. Dazu wird dann auch mal gerne eine längere Fahrt auf sich genommen, um die entsprechenden Freizeitparks mit diesen Attraktionen aufzusuchen.

Aber warum in die Ferne schweifen? Für Liebhaber zünftiger Adrenalin-Räusche wird auch auf der Bräunlinger Kilbig dieses Wochenende etwas geboten: Eine Schaukel. Präziser: Eine XXL-Schaukel. Überdimensional. Das Fahrgeschäft ist eigentlich auf dem Stuttgarter Wasen zu finden, hat sich dieses Jahr allerdings auch mal in badische Gefilde begeben. Das riesige Gerät nimmt für sich in Anspruch, die größte mobile Schaukel der Welt zu sein. Ausgestattet mit einer Flughöhe von 45 Metern – durchaus vorstellbar. Mit dieser Höhe wird sogar das Riesenrad übertroffen. Das bringt es nur auf läppische 40 Meter.

Wer also mal einen etwas anderen Blick auf Bräunlingen werfen möchte, nämlich aus sehr großer Höhe, sollte auf der Kilbig zur großen Schaukel pilgern.