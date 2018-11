Bräunlingen Wombats bieten besonderes Konzert

Dies wurde durch die irische Flöte, gespielt von Hans Bausch, und der Geige mit Rebecca Peschke zu einem besonderen Erlebnis, das viel Lob der begeistert mitgehenden Besucher fand. So entstand auch eine ungewöhnliche, mitreißende Stimmung mit einem ganz eigenen Charakter. Immer wieder rissen die sechs Musiker ihr Publikum mit, das mit Klatschen, rhythmischen Bewegungen, tanzen und auch mitsingen zeigte, dass ihnen die Musik der Band aus dem Schwarzwald sehr gut gefiel.

Deshalb kam am Musikabend bis kurz vor 24 Uhr nie langweilige Stimmung auf. Außergewöhnlich auch die selbstkomponierten Songs der Band. Dabei "Keine Zeit" der aufzeigt, wie das Internet unser Leben im Alltag bestimmt und "Wir immer zum nächsten Sprung bereit sind". Sehr gut auch "Der Flieger", der bereits bei den nordischen Junioren-Skiweltmeisterschaften zu hören war. Der Flieger zeigt den Traum eines Skifahrers auf, dem er lange nachjagt, bevor er ihn sich erfüllen kann. Natürlich fehlten im Repertoire von Wombats auch "Stell dir vor du wärst e Sau" nicht, "die keinen Hut und kein Hemd braucht" und immer fetter wird. Nach der Pause gab es unter anderem, "Whisky in the jar", "Dream On", "Ain't nobody" und von Jethro Tull den Kulthit "Locomotive Breath" zu hören. Ein begeisternder vier Stunden dauernder Konzertabend von den sechs Musiker mit 14 Instrumenten, denen man auch ansah, dass es ihnen viel Spaß macht vor dem Publikum außergewöhnliche Musik zu machen.

Die Formation auf der Bühne imponierte auch durch besondere Klänge der Geige, dem Saxophon und der Schnabelflöte, neben dem Schlagzeug und den Gitarren.