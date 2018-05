Bräunlingen Wohnhaus wird zur Erfolgsgeschichte

Dem Anbau einer Verladeschleuse in Form einer Pultdachkonstruktion an das Gebäude der Firma MTS Scherzinger an der Hüfingerstraße wurde nach kurzer Erläuterung zugestimmt, ebenso dem Bau einer Gashaube auf das Gärproduktlager zum Blockheizkraftwerk in Döggingen. Durch das Kuppeldach entsteht ein Gasvolumen von 2150 Kubikmetern. Die Folienkuppel wird eine Höhe von rund zehn Metern erreichen. Geplant sind außerdem Gaszuleitungen und verschiedene technische Schächte. Im Ortsteil Bruggen bekam der Antrag für einen Carport an einem Einfamilienhaus mit einer Breite von 4,20 Metern die Zustimmung.