Bräunlingen Willkommen im Elektrozeitalter

In Bräunlingen befindet sich eine Ladesäule am Vereinshaus bei der alten Schule. Unscheinbar steht sie da und wurde vermutlich auch noch nicht allzu oft benutzt. Das änderte sich jedoch, als Besuch vom Landratsamt in die Zähringerstadt kam. Kreisbaumeister Kay Zwick und Philipp Glunz erreichten die Stadt in einem der Elektro-Fahrzeuge, die beim Landratsamt mittlerweile eingesetzt werden. Um das Auto wieder zu betanken, soll die Ladesäule schließlich herangezogen werden. Wie aber wird das gemacht? Energetische Amtshilfe leistet schließlich Alexander Misok vom Stadtbauamt. "Nach dem längeren Studium der Betriebsanleitung der Ladestation durch die drei Techniker war dann auch der Stecker angeschlossen, und der unsichtbare Saft konnte fließen", beschreibt Misok. Es handelte sich um eine Premiere, die drei sind sichtlich stolz.

Was dadurch jedoch dokumentiert wird: Leider kommt die kleine Säule nicht so oft zum Einsatz, nur wenige nutzen die tolle Einrichtung. Vielleicht bietet sich es ja für die Stadtverwaltung an, einen geräuschlosen elektrischen Dienstwagen anzuschaffen – der Luxus einer fußläufig erreichbaren Kraftquelle wartet quasi gerade ums Eck.