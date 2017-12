Bräunlingen Weihnachtliche Stimmung vermittelt

Die ganze Aufmerksamkeit galt aber dann der Solistin am Klavier, Yanica Hristova, die mit dem Klavier-Solo "Frederic-Chopin-Walz in A Dur" ihre musikalisch Extra-Klasse unter Beweis stellte und mit lang anhaltendem Beifall belohnt wurde. Der letzte Konzertpart war dann dem Musikverein vorbehalten, der mit dem Choral "Abide with me" einstieg. Als Könner am Flügelhorn brillierte Richard Hirt beim "secret lovesong", ehe Dirigent Frank Unold seine Kapelle und die Zuhörer mit "I will follow him" aus Sister Act ins Reich des Musicals entführte.

Im wahrsten Sinne des Wortes "mitten drin statt nur dabei" erlebten die Zuhörer das große Finale. Zum bekannten "Trommellied" hatten Musik, Schulchor und Männergesangverein im Chorraum Aufstellung genommen, während der Kirchenchor von der Empore aus zum furiosen Konzertschlusspunkt beitrug.