Bräunlingen Wasser wird für Bürger wieder teurer

Die Wassergebühren stiegen in den vergangenen Jahren kontinuierlich. 2012 etwa, wurde der Kubkmeter Wasser den Bürgern für 2,08 Euro netto in Rechnung gestellt. Eine Beispielrechnung des Rathauses geht bei einem Vier-Personen-Haushalt von einer um 30 Euro höheren Wasserrechnung aus. Laut Sitzungsvorlage begründet sich die Erhöhung aus den gestiegenen laufenden Kosten für die Unterhaltung des Wassernetzes. Auf eine Anfrage von Michael Gut (CDU) ging Kämmerer Sebastian Grytner tiefer auf die Problematik ein. Die Unterhaltungskosten stiegen wegen strengerer Kontrollen, etwa im Bereich Lebensmittelrecht. Aber auch die Handwerker- und Materialpreise hätten ihren Einfluss. Das Wassernetz in Bräunlingen stelle einen hohen Wert dar. Es sei doch sehr beachtlich, dass darin 9,5 Millionen Euro an Anschaffungs- und Herstellungskosten steckten.