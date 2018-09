Bräunlingen Waldbegehung und viele Infos

Das erste Thema des Nachmittags war die Zwischenrevision, die 2017 stattgefunden hat. Bräunlingen steht mit der Bewirtschaftung des Waldes sehr gut da. In den vergangenen Jahren lag der Schwerpunkt auf der Verjüngung der Wälder. Reinhard Merz erläuterte, wie die Naturverjüngung unterstützt wird. Dabei stellte er fest, dass durch die Neuregelungen der Jagdverpachtungen die Wildschäden deutlich zurückgegangen sind und das Miteinander gut funktioniert. Ziel ist es, einen klimastabilen Mischwald zu bekommen.

Aktuell hat der Stadtwald 70 Prozent Fichtenbestand. Damit der Wald auch in Zukunft stabil ist, werden in den nächsten Jahren gezielt Tanne, Douglasie und Buche gefördert. Diese Baumarten gelten als klimastabil. Dort, wo die Naturverjüngung nicht funktioniert erfolgt eine künstliche Bepflanzung.

Der Bräunlinger Wald steht gut da. Forstamtsleiterin Virgina Lorek bezeichnete ihn sogar als vorbildlich. Die Gemeinderäte stellten zahlreiche Fragen, die von den Forstleuten ausführlich beantwortet wurden. Letzter Punkt war die Verkehrssicherung entlang von Straßen. Insgesamt gibt es in Bräunlingen rund 30 Kilometer Straße durch den Wald. Die Überwachung der Waldränder erfolgt regelmäßig in einer Tiefe von rund 30 Meter. Die Bestandskontrolle ist für die Verkehrssicherung wichtig. In der vergangenen Woche wurden auf der Kreisstraße unter Vollsperrung 1000 Festmeter Holz eingeschlagen. Reinhard Merz erläuterte die Maßnahmen, die notwendig sind, um solch einen Hieb entsprechend abzusichern. Großes Lob wurde auch den Forstwirten ausgesprochen. Die Stadt Bräunlingen habe qualifizierte eigene Leute für den Wald, die hervorragende Arbeit leisten, was nicht immer selbstverständlich sei.