Bräunlingen Wahrzeichen der Fastnacht wird gemeinsam in die Höhe gewuchtet

Ortsvorsteher muss Buße tun und die Narrenschar bewirten

Vorzuwerfen hatte Narren­vater Christian Knöpfle ihm in diesem Jahr zwar nichts, aber sicher ist sicher, mag er gedacht haben. Nachdem er Buße getan hatte, wurde er erlöst und bewirtete die Narren im kleinen Rathäusle. Nach der Stärkung wurde der Narrenbaum geschultert und durch den Ort getragen.

Am Aufstellpunkt angelangt, wurde der Baum Stück für Stück unter den aufmerksamen Augen zahlreicher Zuschauer in die Höhe gewuchtet. Nach einer Viertelstunde war die schwierige Arbeit geschafft. Unter Applaus rutschte der Baum in das vorgesehene Loch und stand in seiner vollen Größe da.