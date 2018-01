Bräunlingen Vorstandsduo positiv eingestellt

Besonders viel Spaß machen den beiden, dass für einen so kleinen Ort so viele Kinder und Jugendliche jeden Samstag mit ins Training fahren und für die Abzeichen üben. Und das, obwohl man ab Oktober mangels Hallenbad nach Villingen fahren muss.

Sehr dankbar ist man der DLRG Villingen für die überlassene Trainingszeit. Die Ortsgruppe hat drei Ausbildungsassistenten, die von bis zu vier weiteren Betreuern unterstützt werden. Und so konnten sechs Jugendschwimmabzeichen in Bronze, fünf Silber, vier Gold und ein deutsches Schwimmabzeichen Bronze abgelegt werden. Ein Wermutstropfen war die Schwimmausbildung im Sommer im ortseigenen Freibad. Viele Termine mussten wetterbedingt abgesagt werden.

David Preis und Stefanie Knöpfle wissen in der kleinen Ortsgruppe ein gutes Team hinter sich. Und so ging die Jahresversammlung in einer Rekordzeit von weniger als einer halben Stunde über die Bühne. In der Badesaison wurden insgesamt 39 Schwimmkursstunden und Wachstunden im Freibad und am Kirnbergsee geleistet. Wachkönige sind Teresa Oschwald, Tamara Fesenmeyer und Marius Schorpp. Auch außerhalb des Wassers bietet die Ortsgruppe das ganze Jahr viele Aktivitäten an. Und wenn sich nichts ändert, werden David Preis und Stefanie Knöpfle sich wieder aufstellen lassen wenn Wahlen anstehen.