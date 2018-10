Bräunlingen Vom Treiben der "Schnapsschleiche"

Bräunlingen-Unterbränd. Diese gefährlichen "Tierarten" sind extrem hartnäckig und oft gut getarnt, und jeder kennt sie. Und einige Zeitgenossen tragen aktiv zu ihrer Verbreitung bei. Doch was steckt dahinter?

Aufschluss geben Plakate, die Ansgar Barth mit Bildern an seinen Streuobstwiesen aushängt. Es handelt sich um all den Müll, der beim Spazierengehen achtlos am Wegrand oder in den Streuobstwiesen entsorgt wird, im Beispiel eine Zigarettenkippe, eine leere Schnapsflasche oder ein gebrauchtes Taschentuch. Besonders schlimm sei es am Bräunlinger Ottilienberg als typische Gassi-Geh-Strecke oder auch am Kohlplatz in Unterbränd, sagt Ansgar Barth. Überall an den Stellen, an denen viele Spaziergänger unterwegs sind. Es gebe keinen Tag, an dem er keinen Müll einsammeln müsse. Es fange an bei Müsli-Riegelpapier und gehe über Sektflächschen bis zu ganzen Biergläsern. Am Kohlplatz sind ab und zu ganze Müllablagerungen zu beobachten. Manchmal steigen auch nächtliche Partys, deren Hinterlassenschaften deutlich zu finden sind.

Doch wie kann man das ändern? Verbotsschilder mit Strafandrohung werden in der Regel ignoriert. Deshalb beschloss Ansgar Barth, der nach eigenen Worten "immer wieder erbost über die ­Faulheit und Gleichgültigkeit unserer Mitmenschen im Umgang mit der Natur" ist, die Sache mit Humor anzugehen. Er möchte die Leute wachrütteln. Mit einem Marketing­büro, das vor einigen Jahren in Osnabrück eine ähnliche Kampagne erfolgreich gestartet hatte, fand der Bräunlinger Brenner einen Partner, der ­sofort die Rechte an den Layouts freigab und diese sogar noch für die hiesigen Erfordernisse abwandelte.