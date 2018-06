Bräunlingen Vom Pumpenhaus zum Bienenstand

Wie ging es dann weiter?

2014 haben wir das Gelände zum ersten Mal mit dem Vorstand besichtigt, nur vereinsintern. Danach haben wir mit dem Wassermeister, Herrn Esslinger, gesprochen und Kontakt mit dem Stadtbauamt, Frau Milse, aufgenommen. Wir stellten die Frage, ob wir einen Schuppen für Bienenkästen vorne anbauen können. Zunächst bekamen wir die Antwort, das Pumpenhaus könne genutzt werden, doch ein Anbau sei problematisch, weil das Gelände in Wasserschutzzone 1 liegt. Eine Anfrage von Frau Milse beim Kreisbauamt half uns dann weiter. "Bienen haben Priorität", entschied der damalige Kreisbaumeister Unmuth. Ein Bauantrag ging dann im Bauausschuss des Gemeinderats einstimmig durch. Dann ging es die normalen Wege, Landwirtschaftsamt, Wasserwirtschaftsamt, untere und oberere Naturschutzbehörde, ich weiß nicht mehr, wer sonst beteiligt war. Am 8. September 2015 hatten wir die Baugenehmigung.

Haben Sie das Gelände gekauft oder gepachtet?

Wir haben es von der Stadt Bräunlingen zur Verfügung gestellt bekommen. Wir müssen das Gelände pflegen, der hintere Teil bleibt Biotop. Die Stadt hat uns überhaupt sehr unterstützt. Vor allem Bürgermeister Guse war vom ersten Tag an Feuer und Flamme. Allerdings war er anfangs etwas skeptisch, ob Bienen hier funktionieren. Jetzt haben wir die Bienen zwei Jahre hier und kaum Verluste gehabt.

Haben Sie irgendwelche finanzielle Unterstützung erhalten?

Nein. Wir haben das weitgehend selbst gestemmt. Wir haben in die Zukunft des Vereins investiert, für Neumitglieder, Jungmitglieder, in Ausbildung. Durch Eigenleistung sind wir 50 Prozent unter dem Kostenvoranschlag geblieben. Wir haben alle wichtigen Handwerker im Verein. Alle haben mitgezogen, einschließlich Planung und Bauleitung. Verschiedene Firmen haben uns mit Maschinen geholfen. Insgesamt wurden in 90 Arbeitseinsätzen über 400 Arbeitsstunden geleistet, reine Arbeit am Bau. Es fing an im März 2015 mit der Reparatur des Zauns, die Stadt hat das Material gesponsert. Es folgten der vordere Anbau, ein neues Dach und der Ausbau des bestehenden Gebäudes zu einem Schleuderraum, der den Hygienevorschriften entsprechen muss. Boden und Decke wurden erneuert, eine Küchenzeile eingebaut. Ein Arbeitsraum für die nicht direkte Arbeit an den Bienen. Deshalb haben wir die bestehende Türe gelassen. So sind wir von den Bienen getrennt. Im angebauten Teil stehen die Bienenkästen.

Ist das ein reiner Lehrbienenstand oder nutzen Sie das Gebäude auch als Vereinsheim?

Es ist ein reiner Lehrbienenstand. Allerdings treffen wir uns seit diesem Jahr alle 14 Tage am Sonntagmorgen von 10 bis 12 Uhr zum Imkertreff. Er soll ein Anlaufpunkt sein, um sich über den Umgang mit Bienen zu bereichern. Jeder Interessierte ist willkommen. Das Ganze läuft gut an. Die Imker, die sich nicht sicher sind, was sie tun sollen, kommen und fragen. Ein weiteres Ziel ist es natürlich, junge Leute für die Imkerei zu begeistern und hier Lehrgänge zu machen, in Theorie und Praxis. Es geht hier rein um die Bienen, sonst um gar nichts! Übrigens, am 27. Juli findet hier zum dritten Mal das Kinderferienprogramm zum Thema Bienen statt, das sehr gut angenommen wurde. Die Fragen stellte Lutz Rademacher.

Zur Person: Hermann Fritschi ist gebürtiger Bräunlinger, verheiratet und Vater von drei erwachsenen Kindern. Als Elektriker arbeitet er in der Instandhaltung bei einer großen Bräunlinger Firma. Schon in der Schulzeit kam er mit Bienen in Kontakt, denn sein Nachbar war Freizeit-Imker.

1989 entschloss er sich, mit seinem damaligen Arbeitskollegen Emil Tritschler Bienen anzuschaffen. Gleichzeitig traten beide dem Imkerverein Baar-West bei. In dieser Zeit holte er sich oft Rat in Löffingen, da der eigene Verein keinen eigenen Lehrbienenstand hatte. 1998 übernahm Hermann Fritschi das Amt des Kassierers im Verein, seit 2013 ist er Vorsitzender.

Tag der offenen Tür: Die Einweihung des Lehrbienenstands findet am Sonntag, 8. Juli, ab 11.30 Uhr statt. Mit einem Tag der offenen Tür bis 18 Uhr stellt der Verein den Lehrbienenstand der Bevölkerung vor. Neben Vorführungen und Informationen rund um die Imkerei, einem Bienenschaukasten, dem Verkauf von Bienenprodukten, einem Stand mit Kräutern und Samen, einem lehrreichen Rätsel für Kinder ist auch für das leibliche Wohl gesorgt. Das Gelände liegt an der Verbindungsstraße zwischen der Metzgerei Hofacker und Waldhausen.

Der Brunnen: Der Tiefbrunnen Ried wurde 1972 auf Empfehlung des geologischen Landesamtes gebohrt. Die Bohrtiefe lag bei 60 Metern. Nach einem Pumpversuch erwartete man eine Schüttung von zehn Litern pro Sekunde. 1974 wurde das Pumpenhaus gebaut mit Elektrik, Pumpen und Windkesselanlage. Der Bereich um den Brunnen wurde als Wasserschutzgebiet ausgewiesen. Der Brunnen war vorgesehen als Beileitung zum Hochbehälter Banzel. Ferner war ursprünglich angedacht, in der Nähe dieses Tiefbrunnens ein zentrales Wasserwerk zu bauen. Später erfolgte die technische Konzentration jedoch im Hochbehälter Triberg.

Die Stilllegung: Durch Versottung des inneren Rohres, bei der sich die Löcher im Rohr zusetzen, ging die Schüttung des Brunnens dann kontinuierlich zurück. 1986 wurde festgestellt, dass das Wasser einen erhöhten Fluoridgehalt hatte, der nicht mehr der aktuellen Trinkwasserverordnung entsprach. Nach 1992 wurde der Brunnen stillgelegt. Gelände und Pumpenhaus lagen brach, bis sich 2014 die Imker dafür interessierten. Das Gelände blieb Wasserschutzzone 1.