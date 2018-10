Bräunlingen Vom einstigen Schulhaus zur schmucken Brändbachhalle

Bis zum letzten Tag wurde gearbeitet und schließlich konnte das Gebäude samt Außenanlage termingerecht der Öffentlichkeit vorgestellt werden.

Die Errichtung: Das Unterbränder Schulhaus wurde 1966 erbaut, weil die Räumlichkeiten im alten Rathaus, die seit 1905 als Grund- und Hauptschule dienten, nicht mehr dem Standard entsprachen. Doch bereits bei der Eröffnung stand fest, dass die Hauptschulklassen nicht in Unterbränd bleiben.

Aus in den Siebzigern: Mit dem Schuljahresbeginn 1971/72 war dann endgültig Schluss. Nach einem Erlass des Kultusministeriums Baden-Württemberg waren zur Aufrechterhaltung der Grundschule mindestens 22 Schüler notwendig. Der damalige Schulleiter, Oberlehrer Edwin Sauter, konnte nur 21 vorweisen. Und so wurden die Unterbränder Kinder, neun aus der vierten, sechs aus der dritten, vier aus der zweiten und drei aus der ersten Klasse in das durch einen Brand am 13. Februar beschädigte alte Schulhaus in Bräunlingen verlegt.

Für die Gemeinschaft: Das Unterbränder Schulhaus wurde fortan als Dorfgemeinschaftshaus genutzt. Das Lehrerzimmer ging an die Ortsverwaltung, das Gemeindearchiv wanderte in einen der Kellerräume. Die beiden Klassenzimmer wurden zu einem großen Raum, später wurde im kleineren eine feste Bühne errichtet, im Eingangsbereich eine Theke mit Kochmöglichkeit. Im Keller wurde gemäß Eingemeindungsvertrag eine Sauna eingebaut.