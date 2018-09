Bräunlingen Vier Jahrzehnte zünftig gefeiert

Bräunlingen. Die Ernennung der Gründungsmitglieder Otto Lorang, Reinhold Schmidt und Willi Brugger zu neuen Ehrenmitgliedern, sowie die Verleihung der Bezirksverdienstnadel für "herausragende Dienste um den Badischen Tennissport" für den früheren TC Vorsitzenden und Ehrenmitglied Hans Gut standen im Mittelpunkt der Jubiläumsfeier "40 Jahre Tennisclub Bräunlingen" am Freitagabend im Festzelt bei den Tennisplätzen.

Bezirksvorsitzender Jürgen Hähnel lobte das große ehrenamtliche Engagement von Gut über den Verein hinaus und erinnerte in seiner Rede, dass die Bewahrung der Tradition wichtig sei. Er stellte Vergleiche des Tennissports mit dem Fußball an und betonte, dass der TC Bräunlingen "mit seiner guten Jugendarbeit auf dem richtigen Weg" sei. Die Gesundheit des Vereins, die Zukunftssicherung und die Jugendförderung, getragen von engagierten Mitgliedern, seien sehr wichtige Säulen im Verein.

Der Dank an alle, die mitgeholfen haben, das Vereinsjubiläum "40 Jahre Tennisclub" vorzubereiten und ein Rückblick auf vier Jahrzehnte Tennis in Bräunlingen standen am Beginn der Jubiläumsworte des TC Vorsitzenden Joachim Rimmele. Nach dem Mitgliederboom durch Boris Becker/Steffi Graf in den 1980er-Jahren kam später der Mitgliederrückgang bis über die Jahrtausendwende hinaus. "Was machen wir und wohin geht unsere Reise?", fragte Rimmele, der in einer verstärkten Öffentlichkeitsarbeit und guter Jugendarbeit ein Zukunftsprojekt sah, das schon etliche Erfolge gezeigt habe. "Wenn es so wie aktuell weiter geht, ist mir um den TC nicht bange", sagte Rimmele, der von Christian Müller, unterstützt von viel Applaus der Mitglieder, viel Lob für sein unermüdliches, ehrenamtliches Engagement im TC erhielt.