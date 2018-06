Bräunlingen Viele sind gegen den Windpark

Bräunlingen (jak). "Wären heute nur sieben Leute gekommen, dann hätten wir unser Vorhaben absagen können", sagt der Waldhauser Ortsvorsteher. Doch über mangelndes Interesse konnte er sich dann nicht beklagen. Irgendwann wurde aufgehört, weiter Stühle in den Sitzungssaal des Waldhausener Rathauses zu tragen. Es gab keinen Platz mehr. Auch die Stehplätze wurden reichlich ausgeschöpft, sodass etliche doch im Flur oder gar vor dem Rathaus stehen bleiben mussten.

"Die Resonanz sagt alles und wir sind richtig stolz darauf", so Kritzer, der sich sicher ist, dass die angestrebten 400 Unterschriften zusammenkommen und das Bürgerbegehren "Keine Verpachtung von Gemeindeflächen zur Errichtung von Windkraftanlagen" wirklich möglich wird. Rund 150 Interessierte sind gekommen. Diejenigen, die keinen Platz im Rathaus gefunden haben, unterschreiben zum Teil schon während der Informationsveranstaltung und so ist die erste Liste schon voll, als Peter Ebnet, Bräuninger SPD-Stadtrat und selbst aktiv bei der Organisation der Unterschriftenaktion zum eigentlichen Sinn des Treffens ansetzt: "Wir suchen engagierte Leute, die Listen mitnehmen und in ihrer Nachbarschaft auf die Leute aktiv zugehen", so der Stadtrat, der auch in der entsprechenden Gemeinderatssitzung gegen die Verpachtung gestimmt hatte. Wer denn Interesse hätte? Es vergeht kein Wimpernschlag und schon sind zehn Hände in der Luft. Schnell bildet sich eine Schlange: die einen unterschreiben, die anderen nehmen gleich Listen mit. "Ich glaube, wir haben gar nicht genügend Listen hier", befürchtet Peter Ebnet schon nach kurzer Zeit.

Doch warum das Ganze? Wäre es nicht schon die Aufgabe des Gemeinderates gewesen, sich gegen die Verpachtung der städtischen Flächen auszusprechen? Können die Bürger das Vorhaben aufhalten? Und was passiert dann? "Bei dem was hier passiert, versteht man als normaler Bürger echt nicht, was eigentlich los ist", sagt Kritzer. Ein Unternehmer müsste bei einem Bauvorhaben unzählige Behördengänge absolvieren und für den Bräunlinger Windpark wären noch nicht einmal die Messungen abgeschlossen. "Warum tun wir uns das an? Der Gemeinderat hätte mit der Entscheidung einfach warten können. Nachher kommt raus, dass der Wind nicht reicht und wir haben uns hier die Köpfe eingeschlagen." Die Entscheidung hätte erst getroffen werden sollen, wenn auch wirklich alle Information vorgelegen hätten, meinte er.