Bräunlingen Viele Projekte sind in Arbeit

Bräunlingen. Mehr als 50 Projekte umfasst ihr Statusbericht über die laufenden Baumaßnahmen. "Es sind fast alle Projekte, die im Haushalt 2018 eingestellt wurden, angefangen oder in Umsetzung", so Milse. Schwierigkeiten machen die mittlerweile langen Lieferzeiten bei vielen Baustoffen. Dadurch laufen die einzelnen Baustellen recht zäh. Neben den Investitionsmaßnahmen müsse auch noch das Pflichtprogramm wie Unterhaltungsmaßnahmen und Bauanträge bewältigt werden.

Breitbandversorgung: In Unterbränd soll das Projekt voraussichtlich bis Mitte Juli fertiggestellt werden. Mittlerweile wird auch schon das Glasfaser eingeblasen. Waldhausen wird im Anschluss fertiggestellt. Es sind für die Bürger der Stadtteile Infoveranstaltungen vorgesehen: Für Waldhausen ist am Montag, 9. Juli, im Rathaus um 20 Uhr und für Unterbränd am Mittwoch, 4. Juli, im Gasthaus Sternen-Post um 19 Uhr

Kinderspielplätze: An der Ebermannstraße sind Ergänzungen für den Kleinkindbereich geplant. Hier sind die Firmen allerdings noch nicht beauftragt. In Döggingen erfolgt die Überplanung und Umsetzung des Kinderspielplatzes in Eigenregie der Ortsverwaltung und des Ortschaftsrates, was eine Hilfe für das Bauamt ist. Die Arbeiten laufen, sind aber noch nicht fertig. Auch am Spielplatz in Mistelbrunn wird gearbeitet: Dort sorgt der Bauhof aktuell für einen neuen Aufstieg zur Hangrutsche.