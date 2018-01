Bräunlingen Verzögerungen auf der Baustelle

Die Eigenleistungen: Bei den Planungen waren 50 000 Euro an Eigenleistungen der Dorfgemeinschaft in Unterbränd berücksichtigt worden. Dies lässt sich so nun allerdings nicht umsetzen. Zum einen waren diese Eigenleistungen teilweise mit konkreten Arbeiten hinterlegt worden. Zum anderen müssen nun die Arbeiten eng miteinander verzahnt werden, damit es nicht noch zu weiteren Verzögerungen kommt. Dies macht es aber schwieriger, Eigenleistungen zu erbringen, wenn sich die Unterbränder nach dem Terminkalender richten müssen. So wird nun davon ausgegangen, dass nur 20 000 Euro anstatt 50 000 Euro durch die Bürger erbracht werden können. Die Differenz von 30 000 Euro muss durch Handwerksfirmen erledigt werden.

Die Kosten für das Bürgerhaus waren bislang mit 1,6 Millionen Euro kalkuliert. Laut Bürgermeister Bächle sind in verschiedenen Bereichen bislang rund 59 500 Euro Mehrkosten entstanden. So wurde beispielsweise in der Kellerdecke Schimmel gefunden, der beseitigt werden musste. Auch der Brandschutz führte zu höheren Kosten. Zwar habe es auch Einsparungen in Höhe von 29 500 Euro gegeben, weiter könnten die Kosten jedoch nicht gesenkt werden. Bislang seien Aufträge im Volumen von 1,3 Millionen Euro vergeben worden. Deshalb wurde die Kosten nun auf 1,69 Millionen Euro prognostiziert – darin ist auch ein Puffer von 20 000 Euro vorgesehen, damit mögliche Steigerungen der Baukosten abgefangen werden können. Und natürlich die 30 000 Euro für die nicht möglichen Eigenleistungen. "Wir haben nun eine klare und realistische Zielmarke mit 1,69 Millionen, die es einzuhalten gilt", so Bürgermeister Bächle.