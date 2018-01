Bräunlingen Versammlung stellt neue Projekte vor

In seinem letzten Auftritt am Rednerpult der Silvesterversammlung warf Bürgermeister Guse nicht nur einen gesamtstädtischen Blick zurück, er erinnerte vor allem noch einmal an jene Errungenschaften seiner Amtszeit, die ihm besonders am Herzen gelegen seien. Dazu zählt die Erhaltung der Grundschule, ebenso wie die Sanierung der Gauchachhalle, die Schaffung von Gewerbe- und Wohnbaugebiet und das Angebot an Kleinkinderbetreuungsplätzen. Jetzt freue er sich auf die Aufwertung des Dögginger Bahnhofs durch die Elektrifizierung der Höllentalbahn.