Bräunlingen-Döggingen. Die nächste Sitzung des Ortschaftsrates Döggingen findet am Montag, 26. November, 20 Uhr, im Sitzungssaal des Rathauses statt. Thematisiert werden etwa die weitere Planung zur Verkehrsführung am Adlerplatz, sowie die Ausarbeitung zur Neugestaltung der Kreismittelinsel am Ortseingang aus Richtung der B 31. Außerdem werden die Räte über Gestaltung und Beschaffung eines Dögginger Banners zur temporären Zu dieser Sitzung ist die Bevölkerung von Bräunlingen sowie der Stadtteile eingeladen.