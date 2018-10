Bräunlingen Verkehr im Fokus

Bräunlingen. Eine neue Art von Kunst im öffentlichen Raum? Nein, zwei Wochen nachdem der Gemeinderat den ersten Schritt für das Innerstädtische Mobilitätskonzept abgesegnet hat, haben in Bräunlingen die Verkehrszählungen begonnen. "Mir war es wichtig, dass wir zeitnah mit dem Mobilitätskonzept beginnen und noch vor dem Winter die Erhebungen starten. Die Erhebungen sind eine wichtige Grundlage für die weiteren Planungen und Diskussionen", sagt Bürgermeister Micha Bächle.

Keine Erfassung von Kennzeichen

Während in der Nachbargemeinde Schüler am Straßenrand Platz genommen haben, um mit ihren Zahlen die Grundlage für das Verkehrskonzept zu schaffen, ist in Bräunlingen die Kooperation mit einer weiterführenden Schule nicht gegeben. Und so wurden an den sieben Messpunkten Kameras montiert, die das Verkehrsgeschehen dokumentieren. Wer sich nun in Zeiten, in denen reichlich über die Datenschutz-Grundverordnung diskutiert wird, Sorgen macht, der kann beruhigt sein. "Es werden keine Kennzeichen oder Ähnliches erfasst. Der Datenschutz ist also gewährleistet", erklärt Bächle.