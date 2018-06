Bräunlingen Verein Herz AS sticht seit 25 Jahren

Die Mitglieder stellen allerhand auf die Beine. Neben den wöchentlichen Spielabenden, die dienstags um 19.30 Uhr in der Weinstube stattfinden, werden auch Vereinsmeisterschaften, die Stadtmeistertitelkämpfe und der Weihnachtspokal organisiert. Ausdauer und Üben führte auch zu Erfolgen. Etliche Bräunlinger Skatspieler haben in den vergangenen Jahren baden-württembergische Meisterschaften mit der Mannschaft und im Einzel erreicht.

Am vergangenen Wochenende feierten die Skatspieler ihr Vierteljahrhundert Skatclub mit einem mehrtägigen Ausflug am Kaiserstuhl. Besucht wurde die badische Weinkönigin in Vogtsburg, es folgten eine Traktorfahrt mit Weinprobe und als nächster Höhepunkt eine Bootsfahrt im Naturschutzgebiet Taubergießen, wo es am Ende viel Wasser von oben gab.

Wie Sekt gekeltert wird, lernten die Bräunlinger bei einer Führung durch die Gänge der Sektkellerei Geldermann, und was alles in eine Schwarzwälder Kirschtorte muss, ließen sie sich in Feldberg zeigen, wo sie auch das Schnapsmuseum besuchten. Ihre Karten, so versicherten die Jubilare, hätten sie beim Ausflug nicht dabei gehabt.

22 Skatspieler, nicht nur aus Bräunlingen, gründeten am 30. März 1993 in der "Weinstube" den Skatclub Herz AS. Der erste Vorsitzende war Jürgen Kunkel, der sein Amt schon kurze Zeit später an Dieter Drosdzewski übergab. Aktuell führt Wolfgang Busse den Bräunlinger Skatclub. Im Rahmen der Jubiläumstage wurden die fünf Gründungsmitglieder Roswitha Staller, Hannelore Ziegler, Elmar Scholz, Dagobert Maier und Erwin Neubert für ihre Treue zum Verein mit einem Geschenk geehrt. Seit 20 Jahren sind Herbert Steidler, Franz Brugger und Helmut Neininger mit dabei, seit zehn Jahren Rainer Zagermann