Bräunlingen Vater des "Froschkönigs" stellt seine Steinwerke vor

Bräunlingen. "Wie bin ich zu Hammer, Meißel und Stein gekommen?", fragte Hermann Hummel vom Jahrgang 1948/49, der drei seiner Sandstein-Kreationen mit den Titeln "Arabiyya", "Froschkönig" und "Apollon" bei der Jahrgangsausstellung 1948/49 im Kelnhofmuseum präsentiert. Auslöser für seine Hobbykunst sein ein Steinbildhauerkurs gewesen, den er zum Geburtstag geschenkt bekommen hatte. Dem ersten Kurs folgten weitere.

"In meinem früheren Arbeitsleben als Steuerberater wuchs in mir immer mehr der Wunsch, im Rentenalter etwas Greifbares mit meinen eigenen Händen zu schaffen", erzählt Hummel. Sein Ziel war auch, einen Ausgleich für seinen Beruf zu schaffen. Etwas Zeitintensives sei während der Berufszeit nicht möglich gewesen.

Manchmal dauere es bis zu fünf Monaten, bis ein Kunstwerk fertig ist, denn "direkt am Stück" in kurzer Zeit habe er bisher noch nichts gemacht. Hermann Hummel hat meistens schon eine Vorstellung, was er mit der Steinform machen will, doch es komme auch vor, dass es während der Arbeit in eine andere Richtung gehe. "Wenn ich den Stein sehe, dann habe ich meist schon Ideen, was dort hinein muss, zum Beispiel Augen oder ein Kopf."