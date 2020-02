Bräunlingen Urhexe läutet die närrische Zeit ein

Bräunlingen - Alle Jahre wieder an Maria Lichtmess, dem 2. Februar, springt in Bräunlingen die sogenannte Urhexe aus dem Druidenstein. So auch am Sonntag, als das Hexenfeuer offiziell die närrische Zeit in Bräunlingen einläutete. Zahlreiche Besucher verfolgten das Treiben, die sich die gute Laune trotz der Regenschauer nicht verderben ließen.