Bräunlingen Unterbränds Feuerwehr verjüngt sich stark

Bräunlingen-Unterbränd (lrd). Zum neuen Kommandanten gewählt wurde Michael Becker, zu seinem Stellvertreter Tim Mailänder. Der langjährige Kommandant Reinhold Mantel und sein Stellvertreter Manfred Schropp hatten ihre Ämter zur Verfügung gestellt. Der Wechsel wurde vorbereitet, sodass alles reibungslos ablief. Schriftführer bleibt Tobias Schaffenberger, Kassier Marcel Gollec und Fähnrich Christian Pfaff wurden ebenfalls bestätigt. Zur Fahnenabordnung wurden Wilfried Hepting und Manfred Schropp gewählt.

In seinem letzten Bericht fasste Reinhold Mantel alle Tätigkeiten zusammen. Es waren vier Einsätze, eine Brandwache sowie fünf Verkehrsregelungen zu verzeichnen. Jeden Monat gab es eine Probe. Neben einer technischen Hilfeleistung wegen eines unsicheren Narrenbaums wurde man zu einem Fahrzeugbrand im Dögginger Tunnel sowie zu einem Backofenbrand in Waldhausen gerufen. Aktuell kam ein Einsatz wegen des Sturmes "Burglind" hinzu.

Außerdem konnte der scheidende Kommandant Urkunden für erfolgreiche Weiterbildung an Michael Becker und Tim Mailänder für eine erfolgreiche Teilnahme am Truppführerlehrgang sowie an Christian Pfaff der den Truppmann-1-Lehrgang überreichen. Ortsvorsteher Winfried Klötzer freut sich, eine intakte Wehr in Unterbränd zu haben. Er dankte den Wehrmännern, die viel Freizeit ehrenamtlich opfern.