Bräunlingen Unterbränd trauert um Werner Bürer

Sein größter Coup für die Wehr war sicher die Beschaffung eines eigenen Feuerwehrautos, das aus Eigenmitteln und Spenden finanziert wurde. Das Löschfahrzeug LF8, das noch heute im Einsatz ist, konnte am 18. Dezember 1998 abgeholt werden und schuf für die Feuerwehr in Unterbränd ganz neue Möglichkeiten, war man doch bis dahin auf Traktoren als Zugmaschinen für die Tragkraftspritze TS-8 angewiesen. Zudem fielen in seine Amtszeit unter anderem der Umbau des Gerätehauses und die Feier zum hundertjährigen Bestehen der Wehr 1999.

Werner Bürer trat 1968 im Alter von 18 Jahren in die Feuerwehr ein. Am 18. Dezember 1982 wurde er zum Abteilungskommandanten gewählt. 1983 erfolgte die Beförderung zum Löschmeister und 1993 zum Brandmeister. Im Jahr 2003 übergab er Führung der Wehr in jüngere Hände und wurde zum Ehrenkommandanten ernannt.

Werner Bürer saß mehrere Jahre im Ortschaftsrat, war Vorsitzender des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbandes (BLHV), Träger der Ehrennadel in Gold beim MSC Bräunlingen, Narrenvater im alten Narrenverein und Ehrenmitglied im Radsportverein, dem er 57 Jahre angehörte. Er hinterlässt seine Ehefrau, zwei Töchter und fünf Enkelkinder.