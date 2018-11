Bräunlingen Über Adlerplatz wird diskutiert

Eine weitere Beratungsrunde gilt dabei der künftigen Gestaltung und Verkehrsführung am Adlerplatz, nachdem zuletzt die Kreisverkehrsvariante favorisiert worden war. Es hatte sich herausgestellt, dass das jetzige Provisorium für Fußgänger große Gefahren birgt. In die Beratung sollen Anregungen aus der jüngsten Besichtigungstour des Ortschaftsrats zu ähnlichen Verkehrsknotenpunkten einfließen. Ein weiterer Beratungspunkt dreht sich wieder einmal um die Aufwertung der Kreismittelinsel am östlichen Ortseingang. Hierzu stellt Claus Hauptvogel entsprechende Entwürfe vor. Spannend werden dürfte auch die Gestaltung eines Begrüßungsbanners am Ortseingang.