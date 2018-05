Bräunlingen Trinkwasser bald ausreichend

Bräunlingen-Mistelbrunn. In den vergangenen beiden Jahren musste der Ort in den Sommermonaten mit externem Wasser versorgt werden. Die Schüttung der Kohlwaldquelle ist stark rückgängig. Mistelbrunn hat aktuell einen Bedarf von neun bis zehn Kubikmeter am Tag.

Über längere Zeit wurde der Sachverhalt geprüft. Überlegt wurde, eine andere Quelle zu suchen oder mittels Pumpe eine zweite zuzuschalten. Dann hat man Wasseransammlung beobachtet und ist auf Spurensuche gegangen. Klares Wasser floss in Mengen am Überlauf. Bei einer Prüfung durch eine Fachfirma stellte sich heraus, dass die Quelle eigentlich genug Wasser bringt, aber die Quellfassung durch Wurzelgeflecht beschädigt ist und das Wasser sich zusätzlich andere Wege gesucht hat.

In Handarbeit muss die Quelle jetzt freigelegt werden, parallel müssen die Bäume gefällt werden. Damit in Zukunft die Fläche frei von Bäumen bleibt, hat man das Stück vom Fürst gepachtet. Der Baubeginn ist etwa in zwei Wochen. Die Quelle wird freigelegt und frisch gefasst, ein neuer Kunststoffbehälter mit neun Kubikmetern Inhalt installiert. Man rechnet mit etwa vier bis sechs Wochen Bauzeit. In dieser Zeit wird Mistelbrunn mit externem Wasser beliefert.