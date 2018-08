Bräunlingen Tausende Besucher bei Straßenmusiksonntag

So kunterbunt wie am Straßenmusiksonntag erlebt man Bräunlingen eigentlich nie. Musikgruppen, Gaukler, Händler, Gastronomen und Vereine, sie alle verwandeln die Zähringerstadt an diesem Wochenende in ein pulsierendes Etwas aus Musik, guter Laune und ganz viel Stimmung...

Teller fliegen ins Publikum

Der Straßenmusiksonntag begann am Samstagabend mit den Kleinkunstpreisträgern Gogol und Mäx. Trotz sinkender Temperaturen und vereinzelten Regenschauern lockten sie die Besucher zahlreich zu sich an die Hauptbühne vor dem Bräunlinger Rathaus. Nicht ohne Grund: Sie waren einfach gut und zogen das Publikum immer weiter in ihren Bann. Gogol, der strenge Konzertmusiker, und der gutmütig-schusselige Mäx konkurrierten um die musikalische Vorherrschaft. Plötzlich tauchte ein Teller auf der Bühne auf, der beinahe zu Bruch ging. Kurze Zeit später zieht Mäx stapelweise neues Porzellan aus einer Kiste, er schwankt, stolpert, wirft sie zu Gogol. Es geht hin und her, und plötzlich: Fliegen die Teller durch die Luft in Richtung des Publikums. Ein Aufschrei. Verletzte? Nein. Aufatmen. Es sind lediglich Papierteller, der Effekt dafür ein sehr realer.